Le nuove norme per la scuola: in dad solo i non vaccinati

Ieri, 2 febbraio 2022, nella Conferenza Stampa del Ministro della Salute, Speranza e del Ministro dell’Istruzione, Bianchi si è parlato delle nuove norme anti Covid, approvate dal Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda la scuola:

-SCUOLE DELL’INFANZIA

I bambini, che per lo più non sono vaccinati e non hanno l’obbligo della mascherina in classe, restano a scuola fino al 5° contagio del proprio gruppo o classe.

Poi stanno a casa in quarantena, che è ridotta da 10 a 5 giorni

Per rientrare sarà sufficiente un tampone antigenico fatto in farmacia, dove è gratuito con la prescrizione del pediatra.

-SCUOLE PRIMARIE

I bambini vaccinati restano sempre a scuola: dopo il 1° caso nella classe dovranno indossare per 10 giorni la mascherina Ffp2.

I non vaccinati andranno in DAD a partire dal 5° caso

Per rientrare dovranno mostrare l’esito di un tampone molecolare antigenico, fatto in farmacia dove è gratuito con la prescrizione del pediatra.

-SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

Per i guariti, gli esenti e i vaccinati da meno di 120 giorni o con il booster, niente DAD.

Vanno in DAD, dal 2° caso nella classe, coloro che ancora non hanno completato il ciclo vaccinale. Staranno a casa per 5 giorni (e non più per 10).

Rientro con tampone negativo anche della farmacia, gratuito con prescrizione del medico.