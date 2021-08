LE NUOVE REGOLE SUL GREEN PASS DAL PRIMO SETTEMBRE

🔴 TRENI

Obbligo di green pass per viaggiare su tutti i treni ad alta velocità e sugli Intercity. Sui regionali o interregionali non andrà esibito. Se il treno attraversa due regioni di colore diverso, per salire in carrozza non sarà necessario il Pass che servirà invece per muoversi in zona arancione e rossa.

🔵AEREI

Green pass obbligatorio anche per tutti i voli nazionali. Mentre in UE però il pass è valido solo 14 giorni dopo la fine del ciclo vaccinale, in Italia basterà far passare 14 giorni dalla prima dose (oppure essere guarito dal covid o avere un tampone negativo effettuato non più di 2 giorni prima della partenza)

🟢TRAGHETTI

L’obbligo di green pass comprende anche navi, traghetti e aliscafi ma solo nel caso di trasporto interregionale. A meno che non si attraversi lo stretto di Messina: in questo caso pure se si passa dalla Sicilia alla Calabria non serve esibire la certificazione.

🟣BUS, PULLMAN, TRAM E METRO

I trasporti pubblici urbani sono esclusi dall’obbligo di Green pass. Si sale con il solo biglietto. Per quei pullman che viaggiano da una regione all’altra, anche per quelli organizzati da privati per viaggi di gruppo, serve la certificazione verde.

🟡SCUOLA

L’intero personale scolastico, dagli insegnanti al personale Ata ed amministrativo, sarà obbligato ad esibile il green pass. Dopo 5 giorni di assenza ingiustificata per evitare i controlli scatterà la sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio. Solo i soggetti fragili avranno diritto a tamponi gratuiti pagati dal ministero della salute. Per gli studenti ad oggi non c’è obbligo di green pass. Per quanto riguarda nidi, materne e primarie, sono i singoli comuni ad approvare le linee guida per la riapertura.

🟠UNIVERSITÀ

All’università il green pass sarà obbligatorio per tutti. Gli studenti senza green pass seguiranno lezioni e seminari a distanza.