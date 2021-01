Le sale del Cinepolis al Campania al servizio delle vaccinazioni anti Covid 19.

Al Centro Commerciale Campania le sale cinematografiche si trasformano in poli vaccinali.

Uci Cinema, nella sua sede marcianisana sta collaborando a favore delle autorità sanitarie regionali e locali per aprire le porte del multisala, in modo che possano essere utilizzate come sedi nella campagna di vaccinazione.

Le strutture dei cinema sono spaziose, arieggiate e condizionate. Nonostante le multisale siano chiuse al momento, erano state riaperte al pubblico l’estate scorsa, con tutti gli sforzi necessari per implementare le misura di sicurezza, come il controllo dei flussi di accesso e di uscita per evitare assembramenti, il distanziamento sociale sia negli spazi comuni che negli auditorium, la presenza di dispenser di gel sanificante, ed infine anche la capacità elettrica necessaria per gestire la cura dei pazienti e fornire l’energia richiesta dai congelatori per il mantenimento dei vaccini.