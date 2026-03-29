Le spirali: ricerca incessante.

Si è tenuta nella giornata di ieri 28 marzo 2026 l’inaugurazione della Art lab gallery, Spazio espositivo Fibonacci, in Corso Aldo Moro, 135 a Santa Maria C.V. L’artista sammaritana Floriana Viggiano ha presentato le sue opere pittoriche di Linee e geometrie ispirate al famoso matematico Fibonacci. L’artista si è laureata in Matematica all’Università di Napoli, nutrendo due grandi passioni quali la pittura e la scrittura. Negli ultimi anni ha avuto una crescita d’interesse per le spirali, metafore di percorsi visionari della natura e delle sue leggi. Diversi artisti e studiosi hanno ritenuto che le spirali auree siano il simbolo del progresso sociale e dell’arte poiché le sue variazioni si basavano sulla somma degli eventi del passato che sono state parte integrante di ogni evoluzione futura. In effetti le spirali auree posseggono nel loro dipanarsi e nella divina proporzione che le descrive, tanto di magico e tanto di perfezione matematica. La bellezza della matematica non è nella sua difficoltà ad essere compresa, ma nella sua essenziale semplicità a descrivere con una semplice formula una qualsiasi relazione. Tale semplicità espositiva si ritrova nella sequenza di Fibonacci, per la quale determinando un numero come somma dei due precedenti ad esso, accade che il rapporto tra uno di essi ed il numero che lo precede va ad approssimarsi sempre più con la crescita del numero a 1,618 che è il nostro numero aureo, codice di allineamento tra il microcosmo umano e il microcosmo universale, richiamo all’ordine naturale, alla bellezza e all’armonia, suggerendo la presenza di un disegno preciso e superiore nella vita quotidiana, che Floriana Viggiano ha saputo sapientemente mostrare nella sua personale.