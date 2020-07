Le strade della Casertana e Vincenzo Todaro si separano

È durato davvero poco il rapporto di lavoro tra la Casertana e Vincenzo Todaro. Todaro ,da come si legge nel comunicato, è stato costretto a lasciare per i troppi impegni professionali che non gli davano modo di aiutare la società.

Il comunicato della Casertana:

“La Casertana FC comunica di aver interrotto il rapporto di lavoro con l’avv. Vincenzo Todaro per sopraggiunti impegni di natura professionale, incompatibili con l’incarico di direttore generale ricoperto in seno alla società rossoblu. All’avv. Todaro va il ringraziamento per il lavoro svolto nella sua breve esperienza all’ombra della Reggia”

Queste ,invece,le parole dell’avv. Vincenzo Todaro: “Poco più di un mese fa ho accettato con entusiasmo e orgoglio l’incarico di Direttore Generale assegnatomi dall’amico e Presidente Giuseppe D’Agostino. Purtroppo, benché animato da grandi motivazioni e buoni propositi, numerosi impegni professionali non mi consentono di rivolgere alla società le attenzioni che merita. Ringrazio, l’Amico Giuseppe D’Agostino per la stima e considerazione mostratami, tutti i dirigenti e collaboratori della Casertana F.C. e saluto con affetto tutti gli appassionati sostenitori rossoblu. Forza Casertana!”