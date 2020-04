Le strategie criminali durante il Covid19.

I temi centrali circa il Coronavirus sono certamente incentrati sui morti e sulla crisi economica attuale e dell’imminente futuro; tuttavia un’altra tematica non trascurabile, per quanto meno tangibile, è la criminalità e la sua evoluzione a seguito delle limitazioni previste dalle ordinanze regionali e i decreti nazionali.

Il Coronavirus blocca in casa anche i criminali. Direttamente dal noto quotidiano la Repubblica possiamo constatare che le limitazioni agli spostamenti hanno fatto calare i delitti del 75 per cento.

Preso in esame il periodo dall’1 al 22 marzo, sono stati 52.596 i delitti consumati a fronte dei 146.762 dello stesso periodo dell’anno scorso.

Dunque questo 25% rimanente che riguarda? Le abitudini dei criminali sono cambiate, le abili menti hanno trovato nelle truffe online una buona via di fuga, é così mentre furti, borseggi e rapine sono in calo, la natura dei crimini semplicemente raggira il sistema focalizzando nuovi obiettivi ed improntando nuove tecniche. Proprio nelle ultime settimane, è stata registrata un’impennata di truffe online, mentre i processi per direttissima sono diminuiti notevolmente, una comprova del calo dei reati tradizionali. Ovviamente per i criminali meno tecnologici non dimentichiamoci le truffe porta a porta che da sempre hanno la loro valenza e ampio raggio d’azione. Qualche settimana fa, ( i nostri lettori ricorderanno) non poche erano state le segnalazioni fatte alla polizia riguardo chiamate o visite da parte di fantomatici e improvvisatissimi assistenti delle Asl, che ovviamente non avevano niente a che vedere con il personale qualificato ed accertato.

Ma una persona sveglia certamente si stará domandando e la criminalità organizzata che ruolo ha in tutta questa vicenda? Possibile che apparte qualche truffa vecchio stampo ed i soliti furti tutte le nostre carissime associazioni di stampo mafioso, camorristico et cetera stian lì a rigirarsi i pollici? Veniamo a noi.

Se proprio vogliamo dirlo, la pandemia è il luogo ideale per le mafie e il motivo è semplice: se hai fame, cerchi pane, non ti importa da quale forno abbia origine e chi lo stia distribuendo; se hai necessità di un farmaco, paghi, non ti domandi chi te lo stia vendendo, lo vuoi e basta. È solo nei tempi di pace e benessere che la scelta è possibile.

Basta guardare il portfolio delle mafie, per capire quanto potranno guadagnare da questa pandemia. Dove hanno investito negli ultimi decenni? Imprese multiservizi (mense, pulizie, disinfezione), ciclo dei rifiuti, trasporti, pompe funebri, distribuzione petroli e generi alimentari. Ecco, quindi, come guadagneranno e come probabilmente giá guadagnano. Le mafie sanno ciò di cui si ha e si avrà bisogno, e lo danno e lo daranno alle loro condizioni. È sempre stato così. Negli anni le organizzazioni criminali sono riuscite anche ad infiltrarsi ai vertici del settore sanitario. Il business criminale vero non è quello dei furti di mascherine destinate alla rivendita. Turchia, India, Russia, Kazakistan, Ucraina, Romania hanno fermato o ridotto le esportazioni di mascherine; 19 milioni di esemplari (tra Fpp2, Fpp3 e chirurgiche) sono bloccati all’estero, nei Paesi di produzione o in quelli di transito verso l’Italia. Chi negozierà gli sblocchi e i transiti, secondo voi?

E cosa succederà quando il cibo o la benzina inizieranno ad avere una distribuzione più lenta? Chi riuscirà ad aggirare divieti ed elargire beni? Oggi più che mai la politica è chiamata a prendere decisioni che determineranno la vita del nostro Paese nei mesi che verranno. È nella stagnazione dell’emergenza che vedremo il potere delle organizzazioni criminali, non in queste prime fasi, in cui si è portati a vedere solo l’eroismo e l’abnegazione dei singoli e l’intervento dello Stato e tra l’altro ci sarebbe da riflettere anche alla dimensione internazionale e non solo italiana del fenomeno criminale.

A voi lascio le conclusioni.