Le Telecamere di ” Striscia La Notizia” al Comune di Caserta.

Caserta . Nella mattinata di oggi , giovedi’ 2 febbraio,Luca Abete il noto inviato di Striscia La Notizia ha fatto irruzione al Comune di Caserta e , accompagnato dalla sua troupe ,si è recato direttamente nell’ ufficio del Sindaco Carlo Marino .

E’ ancora top secret l’ argomento che il giornalista ha trattato con il Primo Cittadino anche se secondo rumors sembra che Luca Abete abbia chiesto chiarimenti sulla mancanza di organico in alcune attività basilari di un’ amministrazione comunale . Due su tutte : mancanza di impiegati negli uffici e soprattutto la gravissima carenza di Agenti nella Polizia Municipale . La conversazione fra i due è durata qualche minuto e lo stesso Carlo Marino non si è sbilanciato piu’ di tanto sui contenuti dando l’ appuntamento ai casertani nei prossimi giorni quando verrà messa in onda la puntata .