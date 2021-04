Le tue poesie raccolte in un’ antologia . Scopri come ( BELVEDERENEWS)

*Non lasciare che le tue poesie restino nel cassetto. . . *

BelvedereNews.net è lieta di presentare la prima raccolta di poesie racchiuse in una inimitabile antologia!

Chiunque con la passione per la poesia può partecipare all’iniziativa mandando una ad un massimo di cinque poesie, le poesie più belle saranno inserite all’interno dell’antologia.

La quota di partecipazione è di 10€ a poesia.

Partecipare è semplice: basta inviare le poesie, il modulo compilato e firmato e la ricevuta di versamento su conto corrente intestato tutti i dettagli presenti sul modulo che ti invieremo se scrivi all’ indirizzo mail: [email protected]

Un’apposita commissione leggerà con attenzione tutte le poesie e selezionerà le più belle non solo per inserirle nell’antologia, ma anche per trasmetterle in un canale dedicato all’affascinante mondo della poesia e una rubrica web con migliaia di visualizzazioni giornaliere.

Per ulteriori informazioni, contattare il numero 377 09 17 381 o scrivere a [email protected]