Lecce – Napoli 1 a 2 vittoria rilevante per il risultato finale

La capolista non entusiasma, ma si rialza e si avvicina allo Scudetto.

Marcatori: 18′ Di Lorenzo (N), 52′ Di Francesco (L). 64′ aut. Gallo (N)

Il Napoli vince nella difficile trasferta di Lecce, grazie a un gollonzo, una papera divisa a metà tra il difensore Gallo e il portiere Falcone, dando così l’idea che anche la fauna ornitologica tifa azzurri, momenti propizi che la dicono lunga sulla stagione fortunata, che Spalletti e i suoi hanno finora vissuto, al di là della capacità balistiche, che pure ce ne sono, ma che spesso senza uno stellone positivo poco incidono, nel risultato finale, successo quello in terra salentina che comunque è tutto “fieno in cascina”, per il risultato finale.

La gara per i partenopei era da annoverare tra quelle a rischio, soprattutto dopo la sconfitta bruciante e mortificante subita dal Milan, la reazione almeno sotto il punto di vista del risultato è stato più che positiva, certo si nota in alcuni elementi, una scarsa tenuta atletica, tutto sommato fisiologica, non si posso giocare tutte le partite a mille, anche se queste di adesso sono le gare decisive, per il risultato finale e a ogni errore, o incontro perso si rischia di fallire il bersaglio finale.

C’ eravamo riproposti, da sempre di tenere, fuori dalle nostre considerazioni, la situazione tifosi – ADL, perché come si dice dalle nostre parti : “Più rimuovi la cacca più si sente la puzza”, ma non si può ignorare quel che è accaduto a Lecce, dove una parte della tifoseria, sempre più fuori dal mondo, sempre più ridicola, mentre si sta per raggiungere un traguardo importante, che manca da oltre 30 anni, costoro invece di esultare e gioire per i risultati che la loro squadra sta conseguendo in giro per l’Italia e l’Europa, se la prendono con la buonanima della madre di ADL, un comportamento oltraggioso ma soprattutto vergognoso.

Dei 5 step, da raggiungere, per la meta agognata, il primo è stato superato, mancano solo 4 gare per la matematica certezza, manca poco tra scongiuri e speranza per il futuro.

Per la Champions personalmente sono poco fiducioso, la squadra sta subendo una sorta di involuzione, ci sono troppi enigmi negativi per ambire a un risultato concreto, ma come si dice “Dinto a n’ora Dio lavora”

Tornando alla gara, il Napoli vince senza brillare contro un ottimo Lecce, apre le danze Di Lorenzo, con un gol di testa, il sedicesimo per il Napoli, che pare abbia proprio nella corde, questa peculiarità, tra le tante, di segnare con le incornate dei suoi arieti; il pareggio è a opera del figlio d’arte Di Francesco, dopo un evidente errore in uscita di Lobotka, gli azzurri passano in vantaggio grazie a un gollonzo del reparto difensivo giallorosso.

Una squadra è parsa poco brillante, soprattutto nella testa, anche se la motivazione era alta, si doveva riscattare lo 0-4 col Milan, la partita è stata vinta con affanno, una vittoria che consente alla squadra di Spalletti di portarsi a +19 in attesa di Lazio – Juve, in programma stasera.

Il Lecce si conferma in palla nonostante le 5 sconfitte consecutive, con un inizio gara spumeggiante, ma alla fine come dice Mourinho si è ritrovata con zero tituli.

La gara nel finale ha il codazzo negativo per gli azzurri dell’infortunio accorso a Simeone, che era entrato con buoni propositi ma che rimane purtroppo vittima di questo malanno, che non ci voleva.

Il Napoli vince, la capolista non entusiasma, ma si rialza e si avvicina allo Scudetto.