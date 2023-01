Lectio magistralis di Giorgio Agnisola per il vernissage di Floriana Viggiano.

Santa Maria C.V. – Grande successo per la 1ª Edizione di “Incontri d’ Arte” al Teatro Garibaldi di S.Maria Capua Vetere. Nello splendido salone degli specchi con un pubblico numeroso ed attento si è tenuta un affascinante evento di Arte: Pittura,Poesia, Teatro, arricchito da esibizioni musicali e suggestiva esposizione dei dipinti dell’Artista Floriana Viggiano. Apertura e chiusura in musica con due maestri di notevole bravura: il pianista Antonio Zona e la violinista Fabiana Sirigu.

L’ evento, moderato dalla giornalista Lucia Grimaldi, è stato patrocinato dall’amministrazione comunale. In sala a portate i saluti l’assessore alla cultura Annamaria Ferriero e il consigliere, delegato del Sindaco, Davide Fumante. L’illustre Maestro e critico d’Arte Giorgio Agnisola, ha affascinato i presenti con una lectio magistrale su come approcciarsi ad un dipinto, ponendosi in ascolto di tutto quello che l’opera vuol comunicare, leggendo in essa tutto ciò che nella nostra interiorità suscita. Sollecitato poi, dalla amabile scrittrice Marilena Lucente, a parlare del suo ultimo lavoro dedicato alla vita, alle lettere ed agli scritti di Henry Matisse, il professore ha introdotto il pubblico alla comprensione della personalità e dell’animo del famoso pittore svelandone tutta l’intimità,che viene raccontata nel suo “Gioia di Vivere” edito da Donzelli lo scorso mese. In molti degli interventi si è parlato come pittrice della professoressa Floriana Viggiano, delle sue opere e dei suoi colori e forme, in particolare della Sezione Aurea, geometria molto presente nei suoi coloratissimi dipinti. In questo caso è stata la stessa artista ad interessare la platea raccontando passo per passo l’incontro ed il fascino provato attraverso i suoi studi ed i momenti della sua vita con l’accattivante e ricorrente proporzione di Bellezza. Subito dopo Alba Mercone, Presidentessa dell’Associazione Culturale “Panta Rei” di Giano Vetusto ha commentato e letto magistralmente varie poesie tratte dal libro “Le parole che vado cercando” di Floriana Viggiano questa volta in veste di poetessa. Le musiche di sottofondo del Maestro Antonio Zona hanno creato una suggestiva atmosfera portandoci indietro nel tempo nella splendida sala di uno dei più bei teatri d’Italia. Non poteva mancare poi l’Arte del recitare rappresentata dall’attrice-direttore artistico sammaritana Antonella Rossetti. Il suo applaudito monologo, tra il pubblico ed i dipinti esposti riguardava Vincent Van Gogh ed era tratto da un lavoro di Antonin Artuud. Alla pièce teatrale ha fatto da contraltare ancora la musica con la brillante esibizione di Fabiana Sirigu, anch’essa sammaritana, che con il suo violino entra in famose compagnie teatrali e musicali.Un brindisi finale al nuovo anno ha chiuso il convegno ed ha inaugurato una settimana di Esposizione personale di Floriana Viggiano allestita con cura nel percorso che porta al magnifico salone degli specchi