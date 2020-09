Lega Caserta: il coordinatore cittadino Finizio Di Tommaso e il responsabile giovanile Antonio Meluso intervengono nella polemica innestata dal sindaco Marino

Caserta 29 settembre 2020 – “Il sindaco, invece di strumentalizzare la protesta di alcuni giovani casertani, che tra l’altro a loro stesso dire hanno agito senza alcuna bandiera di partito, pensi ad occuparsi dei problemi della città. L’amministrazione Marino, evidentemente, non ha più argomenti da proporre. Nulla è stato prodotto in questi anni. La classe dirigente della Lega, insieme al gruppo Giovani, che contano in città diverse centinaia di iscritti e simpatizzanti, è già al lavoro sul futuro del capoluogo , per offrire una seria e credibile alternativa alla sinistra che male ha amministrato Caserta in questi anni”