Lega-Castel Volturno: Solita Demagogia inutile del PD e della sinistra

CASTEL VOLTURNO (CE) “Bene hanno fatto i Parlamentari campani della ‘Lega Salvini Premier’, unitamente al coordinatore regionale e ai segretari provinciali del partito a criticare le misure del decreto Salva Regione messe a punto dal Governatore, Vincenzo De Luca, come quella che stanzia tre milioni e settecentomila euro a favore degli immigrati, in particolar modo di quelli che popolano la citta’ di Castel Volturno, auspicando che questi soldi vadano prima ai cittadini italiani in difficolta’ che nel nostro territorio sono davvero tanti”. E’ questo l’incipit del duro intervento congiunto dei tre consiglieri comunali della Lega a Castel Volturno, Giuseppe Daria, Cristina D’Ausilio e Antonio Luise unitamente all’interno partito locale.

”De Luca, il Pd e la Sinistra – hanno continuato i tre amministratori municipali – dimostrano ancora una volta di vivere fuori dalla realta’, di non conoscere quelle che sono le reali esigenze del nostro territorio. Sono tantissimi i cittadini di Castel Volturno che gia’ prima dell’emergenza Coronavirus vivevano una situazione economica decisamente precaria. Ora la situazione si e’ aggravata ulteriormente tra piccoli commercianti in crisi e tanti lavoratori un po’ precari che hanno perso anche quel minimo reddito che gli veniva garantito da un lavoro che in molti casi andava avanti giorno per giorno.

C’e’ chi cerca di districarsi tra le innumerevoli difficolta’ che questa emergenza sta purtroppo portando quotidianamente all’interno delle famiglie. Insomma prima di pensare agli extracomunitari facessero si’ che queste persone, finché non si tornerà ad una normalità che non e’ certo vicina, possano garantire una vita dignitosa e se stessi, ai loro figli e alla loro attività lavorativa. Piuttosto, destinassero tali significativi importi eventualmente per coprire, almeno in parte, i tributi regionali che meriterebbero di essere annullati per l’anno 2020”.