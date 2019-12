Lega Pro vacanze anticipate??

La Lega pro e’pronta a fare sciopero. Domenica tutte le squadre delle serie c saranno pronte a non scendere in campo, continua quindi la sfida fra il governo è il terzo campionato italiano. Domani sarà il giorno della verità, si dovrebbe discutere infatti la questione defiscalizzazione, in caso di esito negativo probabile quindi che domenica non si scenda in campo. Nel caso in cui lo sciopero venga confermato, la giornata di campionato potrebbe essere anticipata al cinque gennaio, anticipando così il rientro dalle vacanze.