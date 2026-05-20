LE COSE CHE SAI’. Il nuovo singolo di VALENTINA PARISSE.

Disponibile dal 22 maggio su tutte le piattaforme musicali, “Le cose che sai” è il singolo del nuovo brano di Valentina Parisse, cantautrice romana dalla voce magnetica, capace di trasformare emozioni intime in immagini, suoni e storie in cui riflettersi. È un viaggio che invita ad andare oltre la superficie. “Le cose che sai” scava dentro, resta addosso e chiede di ascoltarsi davvero.

“Ti ho portato i fiori ma non era maggio è la tua paura contro il mio coraggio è la tua natura di non fare il salto ma non sei stanco”.

Dopo “Asteroide”, tra i brani più rappresentativi della sua recente fase artistica, Valentina Parisse torna con un singolo che raccoglie i riflessi di una tensione emotiva evidente e la porta in una direzione ancora più diretta, graffiante e consapevole. Il nuovo progetto consolida e cresce verso una direzione artistica ancora più precisa: un pop-rock emotivo, attuale e personale, capace di trasformare le fragilità intime in qualcosa di collettivo e condivisibile. La canzone affronta quei pensieri nascosti, quelle cose che sappiamo e fingiamo di non sapere per paura di fare quel ‘salto’. Ad accompagnare il singolo, da venerdì 22 maggio alle ore 14.00 su YouTube, anche il videoclip ufficiale, firmato da Shake Plastik Dreamer per la regia e la direzione artistica. Un racconto visivo essenziale e fluido, costruito per mettere al centro la forza interpretativa di Valentina Parisse e far immergere chi guarda dentro l’intensità del brano. La voce di Valentina Parisse attraversa la canzone e le immagini con un’intensità profondamente emotiva, passando dalla tensione più ruvida e diretta a momenti di delicata sospensione, senza mai perdere verità e presenza interpretativa. La scrittura alterna immagini immediate e taglienti, come “ti ho portato i fiori ma non era maggio”, a esplosioni emotive dirette, come “ma dimmi come fai a non sentire niente?”. La produzione è un crescendo con un impatto sonoro potente e autentico: batterie dinamiche, chitarre graffianti per un totale sonoro, capace di unire energia pop-rock, tensione emotiva e identità riconoscibile. “Le cose che sai” è un brano scritto Valentina Parisse con Lara Ingrosso e Davide Napoleone. La produzione è invece affidata a Luca Chiaravalli e Paolo Caruccio, due personalità diverse e complementari della scena musicale italiana che danno al brano un’impronta distintiva. Chiaravalli, autore, produttore, arrangiatore e direttore d’orchestra tra i nomi più riconosciuti del pop nazionale, ha attraversato più volte il palco di Sanremo e firmato successi per alcuni dei grandi artisti italiani, come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Giorgia, Francesco Renga, Loredana Bertè, Nek, Francesco Gabbani, Il Volo, Emma Marrone, Noemi, Alessandra Amoroso, Giusy Ferreri, Club Dogo, Giuliano Palma ed altri ancora. Paolo Caruccio porta invece una sensibilità indie-pop: autore, producer e polistrumentista. Insieme costruiscono intorno alla voce di Valentina Parisse un paesaggio sonoro intenso, moderno e riconoscibile. “Le cose che sai” si completa anche attraverso un progetto visivo curato in ogni dettaglio. La direzione artistica dell’immagine, tra foto, video e artwork, è affidata a SHAKE per Plastik Dreamer, già al fianco di grandi nomi della musica internazionale come Damiano David, Tiziano Ferro, David Guetta, Bob Sinclar e Coolio, Xfactor, Elodie ed altri ancora. “Le cose che sai” è una canzone che cerca volutamente le scorciatoie emotive: non fa giri e va dritta a centrare il plesso emozionale dell’ascoltatore chiedendo di ascoltarsi.