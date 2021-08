Leo Messi lascia il Barcellona, in trattativa con il Paris Germain

Il calciatore argentino Lionel Messi lascerà il Barcellona, l’unica squadra in cui ha giocato in carriera, dopo ventuno anni. Lo ha annunciato giovedì sera il club catalano con breve comunicato, nella quale ha scritto: «Nonostante le parti abbiano raggiunto un accordo e la chiara intenzione di firmare un nuovo contratto oggi stesso, questo non può più accadere a causa dei regolamenti della Liga spagnola sulla registrazione dei giocatori».

Il mirino è ben puntato e l’obiettivo è individuato: il Paris Saint-Germain sogna il colpo Leo Messi. Dopo l’annuncio del mancato rinnovo del campione argentino con il Barcellona, il club francese ha iniziato a pensare seriamente alla possibilità. Il PSG sembra la soluzione naturale per Messi in quanto sarebbe l’unico club – insieme al Manchester City che però ha appena acquistato Grealish per 100 milioni di sterline – ad avere la forza economica per arrivare al giocatore. Le parti sono al lavoro per valutare i costi e risolvere le varie questioni necessarie per giungere a una chiusura della trattativa.

Ad annunciare il suo trasferimento in Francia è stato il cugino del presidente, Al-Khleaifi, che ha confermato le voci dell’intesa raggiunta tra il club e il padre del calciatore. Quanto ai dettagli della trattativa, l’accordo è stato trovato (secondo quando trapelato) in base a un biennale – con opzione per il terzo – e a uno stipendio netto che oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro a stagione. Fino a 36 anni giocherà con i capitolini e troverà accanto a sé un ‘amico/nemico’ dei duelli con il Real Madrid: Sergio Ramos, anche lui arrivato a parametro zero sotto la Tour Eiffel. Ed è proprio nei pressi del glorioso e iconico monumento che il ‘dieci’ argentino verrà presentato. Una location d’eccezione per il sei volte Pallone d’Oro. Ma resta il dubbio: perché, se proprio voleva, non è rimasto?

Riportiamo una parte delle dichiarazioni del giocatore del barcellona “Parto ma tornerò, l’ho promesso ai miei figli – è l’incipit della conferenza della Pulce -. È molto difficile per me, tutta la mia vita è qui e non ero pronto a partire. Quest’anno ero convinto che saremmo rimasti a casa nostra, quello che più desideravamo. Ho sempre dato il massimo per questa maglia. Mi sarebbe piaciuto salutare in modo diverso perché sono grato per tutto l’affetto della gente. Farlo in campo, con un’ultima standing ovation”.