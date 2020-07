L’estate a Casertavecchia: allo Chalet Petit Fleur il weekend è sulle note di Tonia Cestari

CASERTA – Allo Chalet Petit Fleur Casertavecchia si rianima nelle sere estive, sulle note della buona musica, grazie alla voce di Tonia Cestari. Dal giovedì al sabato sera, a partire dalle ore 20, la giovane cantautrice del casertano vi attende allo Chalet col suo vasto repertorio, italiano e internazionale: da Pino Daniele a Norah Jones, passando per i formidabili Beatles.

Turisti, residenti e visitatori avranno la possibilità di cenare all’aperto, degustando le prelibatezze di mare e di terra dello Chalet: cuoppi di pesce, spaghetti alle vongole, gustosi saltimbocca con ogni varietà! Oppure si potrà optare per un sorseggiare un bicchiere di vino o cocktail sotto le stelle, incantati dai panorami mozzafiato del borgo sulle note della chitarra di Tonia.

Non mancherà l’opportunità di riservare dediche alla propria dolce metà, familiare o amico di compagnia.

E per chi avrà una ricorrenza da festeggiare, allora l’occasione che si presenta

sarà perfetta.

La serata si prospetta ricca di novità, grazie al karaoke live, disponendo di un microfono personale da procurarsi e portare con sé, in linea con le misure anti-Covid, per la tutela di tutti.

Ogni weekend Tonia porta a Casertavecchia la sua esperienza pluriennale come cantante e animatrice, maturata con rinomate agenzie di tutta Italia!

Perché nel contesto del Borgo, allo Chalet la spensieratezza è di casa e, soprattutto nel weekend, il divertimento sarà assicurato!