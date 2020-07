L’estate della Cappelluccia è all’insegna del divertimento con il grande artista Rosario Toscano

L’estate organizzata dalla Parrocchia di Loreto in via Appia si caratterizza per la varietà di iniziative che ha messo in campo. La proposta soddisfa adulti e piccini e comprende attività diverse per tipologia e genere. Incontri, passeggiate nella natura, visite guidate e spettacoli all’aperto. Tutto ovviamente supervisionato dall’entusiasta don Marco affiancato dal presidente del consiglio pastorale Gioacchino Di Lillo.

Venerdì 24 luglio è prevista serata di spettacolo comico. All’aperto, nel rispetto delle norme anti covid, nell’area antistante il bar Il Ritorno, partner in queste iniziative, alle ore 21.30 si esibirà Rosario Toscano, da tutti conosciuto come Giggino Don Perignon. Oggi Toscano è autore di Made in Sud, ma non abbandona i personaggi che lo hanno portato al successo e continua ad animare le piazze con le sue battute ed il suo repertorio. Evento gratuito fino ad esaurimento posti.