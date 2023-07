Lettera all’ex sindaco di Capodrise

“Caro Sindaco, quale Capogruppo di Siamo Capodrise, come gran parte della Comunità, sono rimasto estremamente stupefatto dalla notizia delle Tue dimissioni, apprese soltanto a mezzo stampa, in assenza di un evento che avesse potuto turbare la tua stabilità politica. Ricordo a me stesso che in questi due anni, nonostante l’ampia richiesta di condivisione auspicata, mai il Gruppo consiliare ha fatto mancare il proprio sostegno sia in Giunta che in Consiglio. Certo, c’è stato chi in questo frangente ti ha invitato a ripristinare le condizioni che avevano dato vita al progetto politico-amministrativo di “Siamo Capodrise”, a ripristinare una situazione di collegialità e ampia condivisione; valori che hanno animato la creazione della nostra Comunità politica: Comunità che oggi ci chiede partecipazione e senso di responsabilità. Il Tuo Gruppo consiliare di provenienza ti ha chiesto, mai come in questo periodo, una condivisione ampia sui maggiori temi oggetto di amministrazione, manifestando altrettante perplessità sulla gestione dei conti del nostro Ente: questione che ci preoccupa e che ci sta molto a cuore. Ad ogni modo, prendo atto delle Tue dimissioni nonché della Crisi politica che tale scelta ha determinato, soprattutto all’approssimarsi della prossima scadenza del bilancio di previsione. Pur tuttavia, nel pieno della crisi politica che stiamo vivendo, abbiamo appreso, con Te Sindaco dimissionario, della convocazione della Giunta di queste ore per deliberare su vari temi tra i quali alcuni a contenuto prettamente politico, come il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, di cui senza dubbio risulta necessario da parte Tua una ulteriore condivisione con i Gruppi consiliari.