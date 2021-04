LETTERA APERTA ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI ARZANO

Arzano- Il Presidente dell’Associazione Abc Simone Russo chiede ai Commissari Prefettizi di Arzano di non perdere l’ennesima occasione di ripartenza. In tal senso, ha protocollato una lettera al Viceprefetto che riportiamo

“È stato pubblicato sul sito del Ministero del Sud e la Coesione Sociale il bando che finanzia con 700 milioni di euro la costruzione o la ristrutturazione degli edifici comunali da destinare ad asili nido e scuole per l’infanzia in particolare per le aree svantaggiate.

I progetti dovranno essere inoltrati entro il 21 maggio 2021 in modalità telematica utilizzando una guida semplice e i link predisposti dallo stesso ministero.

Si invita, pertanto, la Commissione Straordinaria a mettere in essere tutte le iniziative per cogliere questa occasione

Arzano non può permettersi ancora una volta di restare fuori da queste opportunità per il solo fatto di essere amministrata sistematicamente da Commissioni Straordinarie. A tal proposito si comunica che di questo invito sarà data comunicazione al Ministro agli Interni e al Ministro per il Sud

Gli interventi di ristrutturazione potrebbero interessare la scuola di Via 7 Re, l’I. C. di Via del Centenario e la Scuola “L. Ariosto” di via Napoli

Sono queste, e non tutte quelle perse, le occasioni che permetterebbero di riqualificare in termini strutturali e sociali una zona da troppo tempo abbandonata e colmare vuoti amministrativi.



L’Associazione Abc – “Arzano Bene Comune”

Il Presidente

Prof. Simone Russo”