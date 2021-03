Lettera aperta da parte dei sindacati a Vincenzo De Luca e Lucia Fortini

I sindacati scrivono una lettera indirizzata al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e all’Assessore all’Istruzione Regione Campania Lucia Cortini.

In essa sono esplicitate le forti preoccupazioni per i docenti e i collaboratori fortemente a rischio, e si sottolinea come, considerata la sospensione del lotto ABV2856, sia necessario mantenere la massima attenzione per l’anamnesi preventiva della somministrazione.

Chiedono, infine, un incontro urgente con tali membri istituzionali al fine di adottare provvedimenti utili per salvaguardare la salute del personale scolastico di tutta la Regione.

La richiesta è firmata dalla Segreteria Regionali Campania FLC CGL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS