Lettera di G. Alviti alla Chiesa Ortodossa Italiana

Il Priore Regione Campania della Chiesa Ortodossa Italiana ringrazia il pronto soccorso dell’ Ospedale San Paolo di Napoli

Con una lettera inviata alla Direzione Sanitaria dell’ Ospedale San Paolo di Napoli il Priore della Regione Campania Giuseppe Alviti ha voluto solennemente ringraziare l’ operato fi medici e infermieri.

Ecco uno stralcio del testo della lettera che ha inviato il presidente delle guardie giurate:

“Vorrei ringraziare tutto gli operatori sanitari del pronto soccorso dell’ Ospedale San Paolo di Napoli dove mia moglie è stata ricoverata , ringrazio dottoresse, dottori,infermieri e oss … tutti. In un momento critico come questo, e sicuramente con la loro stanchezza per il pesante lavoro che svolgono, sono stati tutti professionali cordiali e gentili… Grazie di cuore”. Altro che Eroi sono veri Angeli con ali e Mascherine.

Dott. Giuseppe Alviti

Priore Regione Campania

Chiesa Ortodossa Italiana