Letture e dialoghi davanti i prati della Reggia di Caserta

Domani 23 giugno alle 21, un evento da non perdere davanti la Reggia di Caserta.

L’organizzazione “A casa di Lucia” ha organizzato una serata “sotto le stelle”.

Obiettivo dell’incontro : incontrarsi per leggere alcuni brani, discuterne e rifletterne in gruppo.

Sul prato di piazza Carlo III sarà possibile – muniti – di teli e torce dialogare e confrontarsi in compagnia di libri e delle associate che, come sempre , accompagnaranno come delle novelle cicerone in una serata estiva dal sapore diverso.

Non dimenticate un telo, una torcia e tanta tanta voglia di stare insieme sotto le stelle del cielo estivo.