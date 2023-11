Letture in Cantina, IV edizione. Domani alle ore 19:30 il secondo appuntamento presso Collefasani Cantine

Mondragone. Inizio in grande stile – lo scorso 10 novembre – per la quarta edizione di “Letture in Cantina”, il ciclo di eventi promossi dall’Associazione culturale Eva (È Vietato Astenersi), con “la storia bellissima e dimenticata di una straordinaria iniziativa antibellicista che, nel 1914, doveva affermare “La differenza delle donne sulla scena internazionale” .



A caratterizzare la serata di apertura una conversazione di grande interesse e attualità tra due donne eccezionali : Roberta Biagiarelli, autrice del libro “Figlie dell’epoca”, e la prof.ssa Iaia De Marco.

Roberta Biagiarelli -autrice, attrice, documentarista e progettista teatrale -ha recitato alcuni brani del monologo con “la potenza, la delicatezza, la scabrosità, la poesia, l’ironia tipiche del più nobile teatro civile italiano”. “Il libro– un lavoro che meriterebbe l’attenzione anche dei nostri teatri cittadini- raccoglie il testo della drammaturgia omonima (una tessitura a trama fitta di Storia, memorie personali, alchimie numeriche), le note di regia e di scena, il racconto storico del Congresso Internazionale delle Donne, svoltosi all’Aja nel 1915 e la testimonianza – anche fotografica – della nipote dell’unica italiana che vi partecipò” riporta un post social della prof.ssa Iaia De Marco, Agorà delle donne – Pozzuoli (NA).

Venerdì 17 novembre alle 19:30 presso le Cantine Collefasani – presenti in via G. Pascoli 27 (largo ex Cirio) – il secondo dei tre appuntamenti in calendario per condividere momenti culturali tra letture e vino, con la presentazione del libro “Per altre vie” della giornalista scrittrice Floriana Lipparini che dialogherà con la Presidente dell’Ass. Eva – avv. Teresa Pagliaro. Nel corso dell’incontro in cui potremo ascoltare donne discutere di pace in tempo di guerra, interverranno anche Souzan Fatayer, volontaria palestinese, per raccontarci della sua attività di peace builder.

Sui silos delle cantine verranno esposte le mega fotografie del fotoreporter Salvatore De Rosa.