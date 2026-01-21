L’europarlamentare Danilo Della Valle (M5S) in prima linea a Strasburgo

Strasburgo- L’europarlamentare del Movimento 5 stelle, Danilo Della Valle, è intervenuto a Strasburgo per denunciare una situazione che vede un’Europa applicare il diritto internazionale a seconda dei casi. Della Valle ha dichiarato:

“Se per il conflitto in Russia abbiamo assistito a una mobilitazione totale tra sanzioni, boicottaggi e ritiro di ambasciatori, oggi regna il silenzio davanti alle gravissime violazioni commesse dagli Stati Uniti in Venezuela. I fatti del 3 gennaio, con il sequestro di Nicolas Maduro e l’uccisione di civili e militari, svelano un doppio standard inaccettabile. Ancora una volta il diritto internazionale sembra valere solo quando non è il padre di Washington a violarlo. La vera colpa del Venezuela è la difesa della propria sovranità e delle proprie risorse energetiche contro una dottrina Monroe che vorrebbe ridurre il Paese a una colonia. Non spetta a Bruxelles né agli Stati Uniti imporre presidenti autoproclamati o premi decisi a tavolino. Come ricordava Simon Bolívar, il velo è stato strappato, il futuro del Venezuela appartiene esclusivamente al suo popolo”. Discorso forte e chiaro che dimostra come, ancora una volta, il Movimento 5 stelle, si muova in una direzione precisa: quando si parla di violazioni, il trattamento da parte dell’Europa deve essere lo stesso senza ambiguità nei confronti della politica aggressiva e imperialista degli Stati Uniti. Non esistono eccezioni, dovrebbe esistere solo un’Europa unita che salvaguardi i diritti di tutti i popoli nel mondo.