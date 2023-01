L’europarlamentare Valentino Grant arriva nella Valle di Suessola

Più Europa per la Valle di Suessola è ‘ lo scopo che si prefigge questo interessante convegno che si terrà il giorno 27 Gennaio alle ore 19 presso lo Zanzibar di Maddaloni, via Nazionale Appia 181. Promotore dell’ evento la dott.ssa Antonella Lettieri. La venuta dell’ europarlamentare Valentino Grant ,membro della Commissione Europa ECON,ha lo scopo di illustrare le opportunità che il parlamento europeo propone alle aziende e alle amministrazioni locali. Un’ occasione importante per rendere l’ Europa più vicina e potenziare le risorse del territorio. Il convegno e’ aperto a tutti coloro che intendano essere più consapevoli dell’ offerta europea per l’Italia. Lettieri afferma:” C’è poca consapevolezza e conoscenza in merito ai bandi europeI e alle nuove proposte finanziarie, troppe risorse non vengono sfruttate per mancanza di conoscenza. La venuta dell’Europarlamentare Valentino Grant nel nostro territorio è un segnale importante, di ascolto ed impegno verso i nostri imprenditori, verso le nostre amministrazioni comunali. Invito tutti a presenziare all’evento che volutamente abbiamo reso pubblico con entrata libera in maniera da creare un bel tavolo di discussione che possa portare benefici per la nostra Valle di Suessola.”