Lewis Hamilton rinnova il contratto con la Mercedes

Il pilota della Mercedes Petronas, Lewis Hamilton dopo alcuni tira e molla, ha trovato l’accordo con la Mercedes per il rinnovo contrattuale.

Hamilton-Mercedes, dunque un binomio che vaavanti ancora insieme: la scuderia ha pubblicato dato pertanto l’ufficialità al rinnovo contrattuale, annunciando l’accordo per il prossimo Mondiale 2021 di formula uno del pilota anglo caraibico campione del mondo in carica. Dopo oltre un mese dalla scadenza del suo precedente contratto, il sette volte campione del mondo ha dunque trovato una nuova intesa con il team tedesco, con il quale correrà per la nona stagione consecutiva in Formula 1. Il comunicato parla di un accordo della durata di un anno, valido per il 2021. Ci sarebbe però un’opzione per il rinnovo di un’ altro anno quindi 1+1.

All’ interno di quello che è dunque il rinnovo contrattuale si va a rimarcare anche una iniziativa di un certo spessore, ossia la creazione di una fondazione a scopo benefico per promuovere la diversità e l’inclusione nel mondo dei motori. Un aspetto sottolineato dalla Mercedes nell’annuncio del rinnovo questo uno stralcio del comunicato della Mercedes di seguito che si riporta : “Una parte significativa dell’accordo si basa sull’impegno comune di Hamilton e Mercedes nell’incentivare la diversità e l’inclusione nel motorsport, come già fatto nella passata stagione. Questa idea si concretizzerà nella formazione di una fondazione congiunta a scopo benefico, che avrà la missione di supportare la diversità e l’inclusione in tutte le sue forme all’interno del motorsport”.