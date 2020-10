L’ex casertana Romano:”Andremo a Caserta per giocare la nostra partita”

In un intervista ai colleghi di “Tutto c“ ha parlato un ex Casertana Antonio Romano, ,che ha presentato la gara di domani pomeriggio contro la Casertana. Queste le parole del l’ex centrocampista rosso:

”Sarà un piacere tornare al Pinto ma andiamo sempre in campo per dire la nostra, se faremo una grande prestazione il risultato sarà la conseguenza. La panchina? Abbiamo tante partite, chi gioca scende in campo sempre con la stessa voglia. Il mister mi ha dato un tempo intero per dimostrare ed ho sfruttato l’occasione“.