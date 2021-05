L’ex premier Conte a Mondragone per festeggiare il compleanno di un amico

Maddaloni/Mondragone. Oggi pare, complice il bel tempo e la fine delle restrizioni o quasi, che sia ufficialmente iniziata la stagione estiva . Tante le spiagge prese d’assalto. Molti i lidi che hanno riaperto anche come ristoranti.

E in un lido di Mondragone è stato avvistato l’ex premier Giuseppe Conte. Secondo fonti pervenuteci pare fosse ospite di un suo amico di Maddaloni, l’imprenditore nel campo dell’elettronica Enzo Morgillo, che ha festeggiato il suo compleanno.

Nella foto – selfie si vede in primo piano l’ex premier sorridente a tavola con l’imprenditore maddalonese insieme ai familiari e agli amici.

Solo un pranzo tra amici o anche un’occasione per instaurare nuove future collaborazioni politiche sul territorio? Staremo a vedere le evoluzioni future.

La risposta è: un semplice pranzo con il sosia di Conte.

Intanto i nostri auguri al festeggiato!