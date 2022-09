Lezioni prova all’Accademia del Teatro Ricciardi

Il Ricciardi di Capua guarda ai più giovani e riprende i corsi di formazione teatrale. Da martedì 4 ottobre alle ore 18.00 presentazione delle prime lezioni prova gratuite con i tutor dell’Accademia. Da quest’anno al corso di canto, recitazione e dizione si aggiunge il corso di drammaturgia e scrittura con l’attrice Marina Cioppa e il corso di Yoga Kundalini e training respiratorio con Guido Spano. Tra le novità anche le masterclass con i professionisti del settore, tra cui Renato Carpentieri, Gino Rivieccio, Adriano Falivene, e tanti altri attori, autori e registi per un evento unico e aperto al pubblico. Per ulteriori info e per scaricare il modulo d’iscrizione visitare la pagina ufficiale: www.teatroricciardi.it/accademia tel. 0823 963874 (anche whatsapp)