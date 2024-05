L’I.C. “Aldo Moro” di Marcianise si distingue, alla rassegna, “Aule armoniche e Musiche di Insiemi” di Paestum.

Una rappresentanza degli allievi dell’orchestra del percorso musicale dell’I.C. “Aldo Moro” di Marcianise venerdì scorso si è esibita con successo nell’OVTJ (orchestra verticale territoriale junior) di Caserta. Quasi 15 elementi che si sono uniti ad altri giovani musicisti provenienti dalla “Ruggiero” di Caserta, “Pascoli” di Macerata Campania, “Galilei” di Arienzo, “I.C. Maddaloni 1 -Villaggio” di Maddaloni, rafforzati poi dagli allievi del Liceo Musicale “Terra di Lavoro” di Caserta per un totale di circa 80 elementi. Ottima esibizione nell’ambito della rassegna “Aule Armoniche – Musica di Insiemi” giunta alla sua seconda edizione e svoltasi dal 15 al 18 maggio nella splendida cornice del Next di Capaccio ed il Parco Archeologico di Paestum e Velia. Festival ideato e coordinato dalla rete dei licei musicali e dalla rete delle scuole secondarie di I grado con percorso ad indirizzo musicale della Campania in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e patrocinato dal Comune di Capaccio e Paestum e in collaborazione con i sopra citati parchi archeologici, con l’obiettivo dell’orientamento e della divulgazione della musica. Ben 174 Scuole Secondarie di I grado con percorso ad indirizzo musicale erano impegnate durante questi quattro giorni di esibizioni previsti dal programma e l’Aldo Moro di Marcianise è stata protagonista di una eccellente esibizione orchestrale grazie al sapiente lavorodei maestri Francesco Saverio Di Lillo per il clarinetto, Domenico Birnardo per la tromba, Luigi Ciriello per il violino e Genoveffa Venoso per il pianoforte. I brani eseguiti sono stati il “Te Deum” di Marc Antoine Charpentier, “Inno alla Gioia” di Ludwig van Beethoven, “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno arrangiati dal maestro Cristofaro Di Caprio di Maddaloni. Ancora una volta si distingue l’Istituto di Via Tagliamento del Dirigente Scolastico dott. Lorenzo de Simone, che fa della musica il suo vero fiore all’occhiello.