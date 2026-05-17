Libera inaugura un nuovo presidio

Maddaloni (CE) – Lunedì 18 maggio 2026, alle ore 19:30, presso la Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa in Maddaloni, sarà inaugurato il nuovo Presidio di Libera dedicato alla memoria di Franco Imposimato e Flavio Russo.

L’iniziativa nasce dall’impegno condiviso dei giovani della comunità parrocchiale guidata da don Gennaro D’Antò, coadiuvata dal Progetto Policoro della Diocesi di Caserta, con l’obiettivo di rafforzare sul territorio la cultura della legalità democratica, della giustizia sociale e della memoria attiva, attraverso un percorso stabile di partecipazione civica e coinvolgimento delle giovani generazioni. La nascita del Presidio rappresenta un momento significativo per la città di Maddaloni e per l’intero territorio provinciale, in un tempo in cui diventa sempre più necessario costruire reti educative e sociali capaci di unire istituzioni, associazioni, scuola, comunità ecclesiale e cittadini attorno ai valori della responsabilità, della giustizia e del bene comune. Nel corso della serata interverranno, don Gennaro D’Antò, Vincenzo Pio Farina, referente Libera del Consiglio Parrocchiale, Marica Mosca del Forum dei Giovani di Maddaloni, Marco Palma dell’ODV Comitato Biblioteca Maddaloni, il sindaco Andrea De Filippo, l’assessore alle Pari Opportunità Annarita Santangelo, l’onorevole Vincenzo Santangelo, presidente della Commissione Antimafia, beni confiscati ed ecomafie, il capitano dei Carabinieri di Maddaloni Federico Arrigo, il dirigente del Commissariato di Maddaloni Antonio Magno, il comandante provinciale della Guardia di Finanza o un suo delegato, Simmaco Perillo, referente provinciale di Libera Caserta, Tina Cioffo, coordinatrice del Comitato don Peppe Diana, e Luigi Cannavacciuolo, referente regionale di Libera Campania. Moderano Roberto Della Rocca e Angela Santonastaso. Prevista anche la partecipazione di una rappresentanza artistica del Liceo “Don Gnocchi” di Maddaloni, a testimonianza del ruolo fondamentale che il mondo della scuola riveste nei percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. Per l’occasione sono state invitate tutte le associazioni, gli istituti scolastici e le realtà educative e sociali del territorio maddalonese, affinché il nuovo Presidio possa diventare un punto di riferimento aperto e condiviso per l’intera comunità. Il Presidio vuole essere un luogo concreto di confronto, partecipazione e impegno collettivo, dove la memoria delle vittime innocenti delle mafie possa trasformarsi in azioni quotidiane di responsabilità e costruzione di una comunità più giusta, libera e consapevole.

La cittadinanza è invitata a partecipare.