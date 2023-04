Liberata la caditoia più famosa dei social

Maddaloni – Può una caditoia diventare oggetto di dibattito social? In questa epoca dove tutti grazie ad uno smartphone si improvvisano fotoreporter in grado di documentare qualunque cosa, fermandosi ovviamente all’attimo e alla superficialità, ebbene sì. Anche le caditoie vivono il loro momento di celebrità.

Questo è accaduto in questi giorni a Maddaloni, in particolare nel cimitero cittadino, dove, finalmente si sta procedendo ai tanto attesi lavori per il rifacimento dei viali. Si guarda il dito e non la luna. E a fronte di un lavoro complessivo si è puntato il dito, o meglio lo smartphone, su una caditoia inutilizzata che risultava coperta e per per questo ritenuta colpevole di allagamenti generati da un temporale primaverile alla vigilia di Pasqua. Oggi finalmente, come si vede dalle foto, la caditoia è stata ripulita in modo da essere all’altezza della strada in cui insiste, che è nuova di risistemazione.

Tutto qui.