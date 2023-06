Liberata la salma di Domenico. Domani l’ultimo saluto

Maddaloni – Le indagini proseguono e il panificio in cui nella serata di mercoledì 28 giugno è avvenuta la tragedia che ha ucciso Domenico Del Monaco, titolare della panetteria a Maddaloni, è ancora sotto sequestro penale. Quel che è certo è che a Domenico è stata fatale la scossa che lo ha colpito mentre era alle prese con un forno appena installato, arrivato nel panificio poche ore prima e che doveva essere attivato il giorno seguente.

Questo è stato appurato dal Commissariato di Polizia di Maddaloni, a cui sono state affidate le indagini dirette dal vicequestore aggiunto dott. Giaquinto e svolte dalla sezione di Polizia giudiziaria con a capo l’ispettore Tagliafierro.

Nel prosieguo delle indagini, per verificare questioni relative alla sicurezza, si farà ulteriore chiarezza sulle responsabilità. Il magistrato, nel tardo pomeriggio di oggi, a seguito del risultato dell’autopsia, ha liberato la salma. Dinanzi alla medicina legale dell’ospedale di Caserta ad aspettare Domenico per salutarlo, una nutrita folla ordinata, triste e commossa ha atteso il termine dell’autopsia. Le esequie si terranno nel pomeriggio di domani nella chiesa di Maria SS. Immacolata in via Roma a Maddaloni.