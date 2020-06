Licenziamenti Jabil: il Ministro proceda ad una risoluzione che sia definitiva

Riportiamo la lettera dell’on. Del Monaco al ministro Catalfo avente per oggetto la Jabil, Marcianise

Illustre Ministro,

Le scrivo questa lettera per presentarLe il mio sentito ringraziamento per l’importante risultato raggiunto in merito al complesso caso Jabil Circuit Italia.

Con mio grande piacere ho appreso dell’accordo dalla stampa nazionale e dagli stessi operai, giacché anche io ho avuto modo di seguire il caso con preoccupazione, essendo parlamentare del territorio e avendo a cuore il destino di centinaia di lavoratori che con grandi sacrifici tentano di risollevare le sorti del Sud Italia.

Ciò che va ora perseguita, come Lei comprenderà certamente, è una continuità, una fattibile e concreta risoluzione che non sia a breve termine e che possa ridare la giusta serenità ai lavoratori guardando al futuro.

Affinché il Ministero possa mantenere l’impegno preso, è fondamentale pertanto dare delle garanzie agli operai ricollocati proponendo delle aziende in grado di offrire piani industriali solidi e concreti, che aiutino al rilancio del territorio.

Non meno importante è la proposta dei lavoratori che chiedono venga organizzata una commissione di supervisione per garantire l’applicazione dei criteri normativi e nell’individuare i lavoratori in esubero qualora l’azienda decidesse di procedere con il licenziamento a partire dal 18 Agosto 2020, evitando così scelte approssimative a danno di molti.

Mi faccio dunque portavoce dei 540 lavoratori della Jabil Italia, chiedendo fiduciosamente a Lei Ministro e a tutto il Governo di intervenire in via definitiva, scongiurando così il discutibile operato dei governi precedenti che, come si è potuto evincere negli anni, ha solo provveduto ad effettuare azioni di natura temporanea e fallimentare.

On. Antonio del Monaco

RingraziandoLa per la cortese attenzione e la disponibilità, porgo distinti saluti.