Liceo “A. Manzoni”/Un nuovo, importante, riconoscimento per l’Istituto Casertano che vince il concorso “Raccontami la disabilità”

Caserta. «Per la solarità e lo spirito inclusivo che la classe ha saputo mostrare e per l’utilizzo delle tecnologie a supporto del messaggio che ha permesso di far “splendere con occhi vivi e brillanti” chi non si sente mai escluso » è la motivazione a corredo del premio speciale conferito al liceo Manzoni, guidato dalla D. S. Adele Vairo.

In merito al concorso “Raccontami la disabilità”, si è svolta ieri mattina, lunedì 31 ottobre, la cerimonia di premiazione nell’Aula Consiliare “G. Siani” della Regione Campania, alla presenza del Garante delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo, del presidente del Consiglio regionale della Campania – si legge nel comunicato diffuso dall’Istituto – Gennaro Oliviero, del direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ettore Acerra, e degli esponenti di numerose associazioni impegnate per l’inclusione.

L’ incontro è stato moderato dalla giornalista Lucia Grimaldi.

Al concorso hanno partecipato ben 90 scuole della Campania, alcune anche con più lavori.

A risultare vincitori gli alunni del Manzoni grazie ad un video con cui hanno dato voce alla loro concezione di inclusività, nell’ambito di un concorso indetto per sostenere il concetto di disabilità vista non come limitazione, ma come opportunità di crescita per i singoli e per le comunità scolastiche. Gli elaborati hanno, infatti, riguardato tematiche inerenti alla disabilità ma non necessariamente vissute in prima persona ma anche di cui si è stati testimoni.

Il lavoro selezionato per il liceo Manzoni è frutto della programmazione educativa della classe 3B (attuale quarta) dell’indirizzo Scienze Umane, condotta dalla professoressa Perrotta che è anche la referente del “Team Inclusione” del liceo Manzoni.

Una programmazione educativa ed un lavoro certosino sul concetto di diversabilità e che ha portato al riconoscimento dell’inclusione come risorsa che arricchisce.

«Il nostro liceo è in prima linea per l’integrazione degli studenti più fragili – ha commentato la Dirigente del Manzoni, Adele Vairo – la solerte attività del liceo Manzoni anche nel campo dell’Inclusione è formalizzata dall’essere CTS, centro territoriale di supporto, oltre che scuola polo di ambito per l’Inclusione.

La Classe è il luogo in cui più di ogni altro si impara a “condividere”.

La cultura dell’inclusione può diventare una grandissima opportunità per sensibilizzare gli animi dei ragazzi, troppo spesso accusati di egoismo ed intolleranza, che così diventano protagonisti di storie quotidiane di solidarietà e confronto.

Sono davvero contenta di questo premio, perché si tratta di un riconoscimento al lavoro di educazione, rispetto e socialità, portato avanti non solo dalla Dirigenza e dallo staff, ma da tutti i docenti del liceo che quotidianamente nelle loro classi si adoperano per trasmettere i più nobili e alti valori agli studenti.

Siamo grati al Garante Paolo Colombo per aver apprezzato questo lavoro – ha concluso la Dirigente Vairo – e per averci voluto consegnare questo premio.

Una gratificazione che ci inorgoglisce e ci spinge a portare avanti con ancora più consapevolezza e incisività nelle nostre classi il tema dell’Inclusione e della diversabilità”.