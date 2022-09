Liceo Manzoni, ancora un successo per l’Istituto casertano con il premio speciale conferito alla studentessa Emanuela Del Prete

Pubblicità elettorale

Caserta. Si intitola “Vent du large: le port en récits” il concorso letterario francese che si è reso ‘portavoce’ per l’Istituto casertano, diretto dalla prof.ssa Adele Vairo, di un nuovo successo, con il risultato ottenuto dall’alunna Emanuela Del Prete del Liceo Linguistico Esabac “A. Manzoni” di Caserta.

Motivo di grande orgoglio è stato infatti il premio speciale a lei assegnato, nella giornata di venerdì 23 settembre,

per essersi classificata seconda al Concorso letterario Regionale.

Pubblicità elettorale

Il concorso è stato promosso nell’ambito del Progetto “Les Ports de la Méditerranée” dall’Università degli Studi di Napoli l’Orientale, in collaborazione con l’Università Federico II, l’Università di Napoli Parthenope e l’Agence Universitaire de la Francophonie per la selezione di tre racconti letterari brevi in lingua francese che mettessero in luce il valore simbolico, estetico ed emotivo che il porto può assumere e che lo valorizzasse in quanto luogo di vita, di scambi umani, di cultura.

Pubblicità elettorale

Una soddisfazione che, ancora una volta, pone l’accento sull’attenzione rivolta alla valorizzazione degli aspetti educativi, didattici e progettuali della scuola, sulla sinergia del lavoro dei docenti, soprattutto, in questo caso, del referente assegnato all’alunna, la prof.ssa Menita Landolfi e della conversatrice di Lingua francese, la prof.ssa Emma Biacino, al fine di “educare”, ovvero per permettere lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze, dello spessore culturale, sociale e civico degli allievi.