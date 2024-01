Liceo Manzoni e Bcc Terra di Lavoro insieme per la legalità sul set.

Gli studenti del Liceo Statale “Alessandro Manzoni di Caserta” sono pronti a salire sul set per il progetto “Legalità in Corto”, ideato dal Dott. Sante Massimo Lamonaca e realizzato grazie alla collaborazione artistica del regista e film-maker Luca Moltisanti insieme alla sceneggiatrice Rossella Corrado.

L’adesione a questa importante progettualità muove dalla fruttuosa collaborazione tra il Liceo casertano – guidato dalla D.S. Adele Vairo – e la Bcc Terra di Lavoro e culminerà nella produzione di un video spot sulla legalità, che avrà come protagonisti i ragazzi del Liceo Manzoni.

Lo start ufficiale del Progetto, fissato per venerdì 12 gennaio alle ore 10:00, vedrà i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, Adele Vairo, e dell’autore e promotore del progetto, Sante Massimo Lamonaca. Arricchirà l’evento la presenza del Presidente Roberto Ricciardi, in rappresentanza della Bcc Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli. Luca Moltisanti guiderà i ragazzi attraverso le fasi del Casting e della produzione necessarie alla realizzazione del nuovo Cortometraggio.

“Accogliamo – ha dichiarato il Dirigente scolastico Adele Vairo – con grande orgoglio questo importante progetto, che rappresenta un’occasione di crescita culturale e civile per i nostri studenti. Ringrazio vivamente il promotore di questa iniziativa, Sante Massimo Lamonaca, per aver scelto la nostra Istituzione.

La collaborazione con la Bcc Terra di Lavoro e la partecipazione di eccellenti professionisti come Luca Moltisanti e Rossella Corrado ci consentono di offrire ai nostri ragazzi un percorso formativo unico e straordinario. Sono fermamente convinta che questo progetto sarà determinante nel diffondere tra i giovani i fondamentali valori della legalità e dell’impegno civico, rendendoli protagonisti attivi nella costruzione di una società più equa e inclusiva”.