Liceo “Manzoni”: lo studente al centro della campagna orientamento

Caserta. Quella che è da sempre la stella polare dell’azione didattica dell’ Istituto -guidato dalla dirigente *Adele Vairo* – è diventata anche “l’impronta” grafica della imminente azione di orientamento. Gli allievi del Manzoni, infatti, hanno scelto di fare da testimonial alla loro scuola, offrendo il loro volto per questa campagna , sotto la regia della dirigenza e di un team di docenti, che sta lavorando all’ intero progetto “orientamento”.

La comunicazione è articolata e si presenta con messaggi e grafiche veicolate attraverso i canali classici e sui canali social del Manzoni (Facebook, Instagram, TikTok e Linkedin), oltre che su una pagina dedicata del sito istituzionale del Manzoni. Chi sceglie di essere ‘manzoniano’ sente in maniera forte l’ l’appartenenza alla scuola e si mette in gioco in prima persona per contribuire alla crescita dell’istituto, come recita il tradizionale ‘motto’: “Il Manzoni è una scelta di cuore”.

Tutta la comunità educante, infatti, è impegnata per l’organizzazione di un grande Open Day, che sarà la prosecuzione naturale del lavoro del team impegnato presso le scuole secondarie di primo grado, dove è già partita la presentazione dell’offerta formativa dell’ Istituto. L’ *open day* del *18 dicembre*, infatti, permetterà ai futuri ‘manzoniani’ di cominciare ad assaporare il clima del Campus e alle loro famiglie di toccare con mano la qualità dell’offerta formativa di un istituto che rappresenta un punto di riferimento per tutti sia sul piano didattico – culturale che su quello progettuale – organizzativo.