Liceo matematico al Liceo Manzoni: una scommessa vincente per il futuro della formazione

Il Liceo Manzoni di Caserta si distingue come punto di riferimento nel panorama educativo locale, grazie alla sua lungimirante proposta didattica e culturale della Dirigente Adele Vairo. Fra le varie declinazioni liceali, spicca il Liceo matematico. A partire da quest’anno, il progetto matematico – nato in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Salerno – si arricchisce ulteriormente grazie a un nuovo protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e l’Unione Matematici Italiani (UMI). Questa collaborazione speciale proietta il nostro istituto nel novero dei licei d’eccellenza. Nel contesto dei Licei Matematici, il Manzoni è l’unico nella provincia di Caserta ad offrire un tale indirizzo. Il carattere innovativo di tale liceo risiede principalmente nell’adozione di un approccio educativo ‘avanzato’ e multidisciplinare. Attraverso il potenziamento delle ore dedicate alla matematica, propone attività interdisciplinari avvincenti, che coinvolgono non solo altre discipline scientifiche – quali la fisica e le scienze naturali – ma anche discipline del ramo umanistico, con particolare riferimento all’arte, alla letteratura e alla filosofia. Il Liceo matematico si distingue, in particolare, per l’adozione di un approccio laboratoriale, che mira a sviluppare negli studenti capacità critiche e di ricerca, potenziandone al contempo la formazione culturale. “Siamo convinti che il progetto possa diffondersi sempre di più – sottolinea Adele Vairo – L’iniziativa muove da un forte coinvolgimento delle università, evidenziando l’importanza della promozione di una sinergica collaborazione tra istruzione superiore e scuola secondaria”. Il 23 novembre – in occasione della giornata dei Licei Matematici – il Liceo Manzoni ospiterà un seminario online dal titolo “Una successione di racconti per scoprire Leonardo Fibonacci,” un evento che evidenzia l’impegno costante del liceo nell’arricchire le conoscenze matematiche degli studenti. Referenti del Liceo Matematico i proff. Marchitto, De Rosa, Borriello.