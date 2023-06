Liceo Quercia . La studentessa Francesca Pia Sarnelli e’ stata ammessa a seguire la 2023 ESMH ” Summer School for Young Media Makers”

Marcianise. Ancora un successo per il Liceo “Federico Quercia” di cui e’

Dirigente Scolastico il Dott. Diamante Marotta.

La studentessa Francesca Pia Sarnelli, classe 5 H, e’ stata ammessa a

seguire la 2023 ESMH ” Summer School for Young Media Makers” che si terra’

dal 6 al 10 giugno 2023 al Parlamento Europeo di Strasburgo . Si tratta di

un focus sul giornalismo scientifico e sulla importanza dello story-telling.

Francesca Pia Sarnelli e’ stata selezionata alla Summer School ”

Storytelling in Science” dell’European Science Media Hub (ESMH) del 2023

con oltre 80 partecipanti provenienti da tutta Europa. Referente del

progetto e’ la Prof.ssa Giovanna Paolino.L’iniziativa mira ad offrire ai

giovani creatori di media un’opportunita’ unica per approfondire la

conoscenza del giornalismo scientifico, incontrare giornalisti e

ricercatori di spicco nel campo della scienza, comunicare ed imparare dalla

loro esperienza.

Francesca Pia Sarnelli e’ Ambassador Junior del Parlamento Europeo

nell’ambito del progetto E.P.A.S. che ha conferito al Liceo ” Federico

Quercia” la nomina di Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo. Nel

corso dell’ultimo triennio, la studentessa ha seguito i corsi di

formazione, incentrati sulle tematiche e sulle istituzioni europee,

organizzati dall’Ufficio Europe Direct di Caserta e tenuti dalla Dott.ssa

Antonia Girfatti. La Sarnelli, inoltre, il 14 dicembre 2022 e’ stata

delegata a rappresentare il Liceo ” Federico Quercia” al Parlamento Europeo

di Strasburgo in occasione della consegna del Premio Sacharov al Popolo

Ucraino- si precisa che il Liceo ” Quercia” , in quella occasione, ha

ricevuto l’onore di rappresentare al Parlamento Europeo tutte le scuole

italiane inserite nel progetto E.P.A.S.-. La Sarnelli, infine, nel corso

dell’anno scolastico 2022/2923 , ha partecipato come Social Media Manager

al progetto ” A SCUOLA DI OPENCOESIONE”– Open Data, Monitoraggio

Civico,Politiche di Coesione nelle scuole italiane-coordinato dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero

dell’Istruzione e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Titolo del progetto “LongLife NotFire” , ovvero un monitoraggio civico

sulla Terra dei Fuochi in Campania ed in provincia di Caserta.

Soddisfatto il Dirigente Scolastico Diamante Marotta. ” Il nostro impegno

come Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo- ha dichiarato il D. S.-

si esprime ancora una volta nella tutela dei valori di cittadinanza attiva

e di democrazia che nel giornalismo trovano una delle loro massime

consacrazioni.La democrazia europea ha bisogno di un giornalismo europeo

che la rappresenti.In un’epoca di ricerca del consenso e di bolle

polarizzate, il giornalismo deve ripensare se stesso e mettere al centro

quello che può essere l’antidoto all’omogeneità e alle manipolazioni: il

dissenso, la messa in discussione di idee e posizioni. Puntando alla

conquista del “cittadino informato quanto basta”.