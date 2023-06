Marcianise. E’ tutto pronto al Liceo ” Federico Quercia”, di cui e’

Dirigente Scolastico il Dott.Diamante Marotta, per la messa in scena di ”

Antigone” di Jean Anouilh- Storia di donna, vita, liberta- che sara’

rappresentata giovedi’ 8 giugno 2023, a partire dalle ore 20.00,

nell’Auditorium dell’istituto.

Protagonisti del progetto gli studenti e le studentesse del Laboratorio di

Teatro Moderno del Liceo “Quercia” guidati, in qualita’ di Esperte, dalle

Docenti Proff. Concetta Carugo e Maria Delle Curti ; Docenti Tutor del

Laboratorio, invece, sono le Proff. Antonella Iannotti e Angela Romano.

L’autore si ispira alla tragedia di Sofocle, adattandola alla societa’ a

lui contemporanea, quando la Francia vive l’occupazione tedesca. Questa

riscrittura ha permesso l’inserimento di monologhi che si ispirano

all’attualita’ e che vogliono mettere in evidenza l’immortalita’ del

messaggio dell’opera.

” Siamo profondamente orgogliosi della scelta del Laboratorio di Teatro

Moderno e Contemporaneo di rappresentare Antigone- ha dichiarato il

Dirigente Scolastico Diamante Marotta– L’opera ripropone l’universale

conflitto tra il corpo della donna e la legge, tra la condizione femminile

e quella dell’uomo. E’ il conflitto tra due opposte visioni etiche e

politiche,

tra il governo degli uomini e il governo delle leggi, tra la nonviolenza

e la violenza, tra la responsabilità sociale e l’egoismo individuale.

Quest’opera e’ il nostro grido di liberta’ intesa come rispetto del

prossimo, valore centrale per una società in cui ognuno possa sentirsi

accettato, in cui ognuno abbia gli stessi diritti degli altri e in cui

tutti possano vivere la propria vita senza l’oppressione altrui”.

” La scelta di questa celeberrima opera di Jean Anouilh- hanno chiosato le

Proff. Carugo e Delle Curti– e’ stata determinata dal riconoscimento dell’

inviolabile diritto di liberta’ nella vita di ogni individuo e

dall’esigenza, altresì,di ricordare e sostenere le donne iraniane che

combattono per i loro diritti”.

La regia e la sceneggiatura dello spettacolo e’ affidata alle Proff.

Concetta Carugo e Maria Delle Curti; aiuto-regista e’ Sara Leggiero –

3L–La scenografia e’ stata ideata dalla Prof.ssa Angela Romano e

realizzata dagli studenti: Abbagnano Maria Angela – 4 D-, Barra Mariapia

-3D-, Dabanello Dalila -3D-, De Martino Vittorio- 3D- , De Matteo Anna

-3F-, Delle Curti Argenta Sara- 3F-, Grillo Giuseppe -3D-, Latino

Mariateresa -3D-,Raucci Francesca- 3F-, Tartaglione Camilla -3F-.

La locandina ed il video sono stati realizzati da Bellopede Ludovica –

4D-, Bounou Aya – 4D-, Braccio Angela -4D-, Ciaraffa Serena – 4D-, Commone

Rosa – 4D-, Vozza Danilo – 4D-.

La brochure e’ stata ideata e realizzata da Castagnola Ludovica – 5O-,

Caterino Miriam -3D-, Golino Martina -3D-, Ianniello Chiara -3D- ,

IulianoTommaso – 5O-.

La sinossi e’ a cura di Delle Curti Argenta Sara – 3F- e di Tartaglione

Camilla – 3F-, mentre la scelta delle musiche e’ stata affidata a Letizia

Giusy- 4 B-. Audio e luci di Gambardella strumenti musicali.

La presentazione dell’opera e’ stata curata da Delle Curti Argenta Sara

-3F- e da Tartaglione Camilla -3F-; interprete Cecere Anna – 5A-.

A seguire l’Introduzione da la ” Resistenza delle Donne” di Benedetta

Tobagi interpretata da De Vita Salvatore – 3 D- e Scianna Delia- 4 E-.

All’interno dell’opera sono stati inseriti 3 monologhi: ” Odio gli

indifferenti” di Stefano Massini, interprete De Matteo Angelo Elpidio- 5A-;

“Mahasa Jina Amini” di Hamid Ziarati con interprete Cecere Anna ( 5A); ”

Omaggio a Khasha Zwuan” di Stefano Massini, con interprete Gabriele

Montuori – 4B.

La chiusura e’ affidata ad una poesia ” Liberta'” di Paul Eluard

interpretata da Argenziano Alessia – 5 A-, De Vita Salvatore -3D-, Leggiero

Sara – 3L-, Tartaglione Marika -5F-

La protagonista e’ Antigone, frutto di un amore incestuoso fra Edipo e

Giocasta, lo stesso che da’ vita ad altri tre figli. Quando inizia la

tragedia, dei figli nati sono in vita solo Antigone e Ismene . I due

fratelli, Eteocle e Polinice, sono entrambi morti ma in circostanze

diverse: il primo difendendo la patria, il secondo, invece, di conquistare

Tebe.

La questione sorge quando il re Creonte, loro zio,ordina solo la sepoltura

di Eteocle, considerando Polinice traditore della patria e decidendo ,

inoltre, di punire con la morte,chiunque disubbidisca al suo volere e

seppellisca il corpo. Il dissenso di Antigone, invece, si manifesta quando

quest’ultima si oppone a tale decisione , nonostante i rischi che cio’

comporta , perche’ lei crede in leggi non scritte, crede in leggi morali da

rispettare prima di quelle ideate dall’uomo.

Cosa determinera’ cio’ che e’ giusto e cio’ che non lo e?Chi potra’ dire

se ha ragione Antigone oppure Creonte?Esiste un sottile conflitto tra

autorita’ ed onore?Chi dettera’il destino finale della tragedia?.