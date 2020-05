L’idea geniale del Besiktas una cabina disinfettante nel centro sportivo

Poco tempo ancora e anche il campionato Turco dovrebbe riprendere.

Il Besiktas per garantire la massima sicurezza a tutti i membri della rosa, ha fatto installare al ingresso del centro sportivo una cabina disinfettante per cercare di dare la sicurezza massima. Chissà che questa idea che per quanto posso essere semplice ma è una cosa geniale non possa essere attuata anche da tutte le altre leghe. Ricordiamo inoltre che nella rosa turca sono stati riscontrati due casi di coronavirus e come da prassi sono stati messi in isolamento.