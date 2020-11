LIDL diventa anche abbigliamento

Di Anna Fiorillo

Nella giornata di ieri 16 novembre 2020, la linea di abbigliamento Lidl è arrivata in Italia.

Subito i supermercati Lidl sono risultati strapieni di file e nel giro di poche ore le scarpe di Lidl sono risultate introvabili.

I prezzi dei vari prodotti Lidl sono accessibili, 12,99 euro per le sneakers, 4,99 euro per le ciabatte e le magliette e 2,99 euro per i calzini.

I prodotti dopo essere diventati sold out, si trovano online con prezzi molto più elevati.

Non sono mancati i vari commenti fatti sui social dai vari utenti e neanche l’ironia affermando: “Da Armani a Lidl è un attimo”