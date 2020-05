Ligue 1 non si placano le polemiche

La Francia almeno per il momento resta ferma sulla sua decisione di non far ripartire il campionato, Infatti mentre in Italia,Inghilterra,Germania e Spagna è tutto pronto per la ripartenza, la Francia non sembra aver nessuna intenzione di tornare in campo.

Anche il famoso giornale L’Equipe ha attaccato la decisione dello stato, il titolo infatti in prima pagina era:” Come degli idioti?”. Intanto però anche il presidente del Lione sta cercando di vincere la sua guerra per far ricominciare il campionato( il Lione dovrà giocare anche in Champions).