Limatola, Week end motoristico sul circuito internazionale Volturno

Limatola – Sul circuito internazionale del Volturno ai confini del casertano a Limatola, a qualche km da Castel Morrone, per essere precisi a pochi km da Caiazzo il circuito internazionale ospiterà delle corse motoristiche in questo weekend di gare tra sabato e domenica.

Sabato erano previste delle gare di rally ma causa meteo e condizioni avverse non si dovrebbero disputare. Anche domenica, ossia domani sono previste delle corse e delle esibizioni con autovetture sportive di varie categorie.

Per chi volesse per gli appassionati delle due e quattro ruote, l’appuntamento è dunque domenica mattina al kartodromo di Limatola per veder correre varie auto da corsa.