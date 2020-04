Limatola, Zero positivi al Covid-19 ,rappresenta una vera e propria luce in fondo al tunnel

Limatola è un paesino in Provincia di Benevento al confine con il territorio casertano . A più’ di un mese dal divulgarsi dell ‘ epidemia Covid-19, conta zero contagiati . Nel piccolo borgo di provincia evince un altissimo senso di responsabilità sia da parte dei cittadini che da parte del giovane Sindaco Domenico Parisi che ha in primis, grazie ad un’ azienda locale, distribuito gratuitamente mascherine a tutti i residenti ,subito dopo ha disposto posti di blocco da parte delle forze dell’ ordine per presidiare il territorio.

Insomma in un momento cosi’ difficile Limatola rappresenta un vero e proprio esempio da seguire. La vita da quelle parti continua a scorrere ,a dispetto del terribile virus che ha fermato il mondo a Limatola molte attività industriali non si sono mai fermate . Si lavora , e soprattutto si continua a vivere.