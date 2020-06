L’indifferenza dell’amministrazione comunale nei confronti della stampa.

Un altro giorno, un’altra denuncia, anche questa volta rivolta verso la nostra amministrazione comunale per la sua incuria riguardo i problemi della cittá e per la sua omissività di fronte le domande della stampa.

Troppi i problemi.

Dallo stato di degrado del borgo borbonico di San Leucio, all’asfalto stradale delle strade centrali e periferiche della città, dalla situazione di degrado in cui versa il ponte d’Ercole, struttura di architettura vanvitelliana, ricolmo di erbacce e crepe nella sua parete, alla chiusura della strada panoramica di Casertavecchia, la quale desta non pochi problemi di viabilitá e collegamento con le località vicine per gli autisti.

Riguardo quest’ultima problematica, la redazione di Belvedere news, nella settimana passata, aveva contattato il consigliere comunale Domenico Maietta al fine di interrogarlo sulla vicenda dei lavori che dovrebbero riguardare il tratto stradale della panoramica soggetto a frane ed a maggiori dissesti ambientali anche a causa del mal tempo, soprattutto d’inverno.

La strada è ormai da moltissimi mesi chiusa al traffico, ma nulla si conosce in merito ad eventuali interventi di riqualificazione per frenare il dissesto idreologico ed i rischi ambientali.

Le numerose chiamate della nostra redazione non hanno ottenuto un risultato, una risposta.

Dopo tutto questo tempo il consigliere continua ad evitare il rilascio di dichiarazioni sulla vicenda, il che ci fa pensare che non vi sia una risposta valida al problema.

L’amministrazione, ancora una volta, sta evitando di compiere il suo dovere, mancando di rispetto ai suoi compiti ed agli elettori, nonchè a tutti i cittadini ormai stanchi dell’inefficienza dei servizi.