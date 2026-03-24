Linea uno di Napoli 23 nuovi convogli.

La nuova flotta della linea uno da oggi è al completo, consegnato infatti l’ultimo convoglio della fornitura CAF. L’azienda spagnola CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) leader mondiale nella progettazione e produzione di materiale rotabile, inclusi treni, tram e metropolitane, ha fornito alla metro uno di Napoli ben 23 convogli. Il deposito di Piscinola ha per ora completato il percorso di ammodernamento destinato a migliorare il servizio offerto ai cittadini.

I convogli di produzione CAF determineranno un salto di qualità per il futuro dell’ANM. Diversi aspetti miglioreranno il gradimento degli utenti. Maggiore capacità di trasporto, comfort elevato per i passeggeri, sistemi tecnologici avanzati e standard di sicurezza all’avanguardia. L’introduzione progressiva dei convogli ha già contribuito a rendere il servizio più affidabile e regolare, riducendo tempi di attesa e aumentando la frequenza delle corse.

Grande soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti del Comune di Napoli, che hanno sottolineato come questo risultato sia il frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni, azienda esercente e tutti i professionisti coinvolti nel progetto. Un impegno portato avanti con determinazione, nonostante le complessità tecniche e operative legate all’inserimento dei nuovi mezzi in una linea storicamente articolata come la Linea 1.

Significativo è stato anche il contributo dei tecnici e del personale operativo, che hanno accompagnato ogni fase del processo: dalla progettazione all’immissione in esercizio dei treni, fino alle attività di collaudo e formazione. Un lavoro spesso silenzioso ma fondamentale per garantire standard elevati di sicurezza e qualità. La linea 1 sarà sempre più attiva e strategica nel panorama del trasporto pubblico napoletano in modo da non temere confronti con grandi metropolitane europee.

La fornitura dei 23 convogli sarà il punto di partenza per garantire un servizio migliore e garantire un pilastro importante nel futuro del trasporto pubblico napoletano. L’obiettivo è continuare a investire in innovazione, sostenibilità e miglioramento del servizio, accompagnando la crescita della città e rispondendo alle esigenze di mobilità di cittadini e turisti.