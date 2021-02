L’Insostenibile Odissea delle Sale Cinematografiche.

La data ipotizzata del 27 marzo (la festa del teatro), sta diventando una data simbolica se non

anacronistica poiché la morsa dei contagi non consentirà un allenamento, anzi quasi sicuramente vedrà un peggioramento sulla mobilità e non solo. Tenendo conto delle situazioni e delle decisioni che si stanno vagliando in merito alla ripresa delle attività cinematografiche, anche considerando il peggioramento della situazione della curva pandemia, è inopportuno e dannoso aprire

a macchia di leopardo. Le continue dichiarazioni dei politici corrono il rischio di arrecare molti

danni ai cittadini e alle imprese.

Per quanto ci riguarda, i cinema non sono nelle condizioni di

riaprire a fine Marzo così come sta cercando di fare il ministro Franceschini. Cinema, teatri e

musei furono chiusi per decreto il 26 di Ottobre, incomprensibilmente. Infatti, quelle strutture,

non solo avevano applicato rigorosamente i protocolli sanitari, ma erano anche stati capaci di

farli rispettare al pubblico. Tutti lo hanno riconosciuto. A distanza di oltre quattro mesi dall’ultima chiusura, il paese affronta la terza ondata del virus, precipitando in una situazione sanitaria

nuovamente drammatica. Con quale stato d’animo le imprese possono guardare ad una quasi

imminente riapertura così come dichiara di voler fare il ministro Franceschini? Vogliamo essere

molto chiari. Riaprire a fine Marzo, messo che le condizioni sanitarie possano favorire questa

ipotesi, potrebbe significare la chiusura per sempre di centinaia e centinaia di cinema. Riaprire

per poi morire non è una semplice ipotesi. È una certezza. È utile ricordare che nel periodo in

cui i cinema rimasero aperti, le perdite furono ingenti, quasi dell’80% e i ristori, che pure ci

sono stati, sono risultati largamente insufficienti poiché, il settore, in un solo anno è rimasto

chiuso per due lunghi inverni, periodo nel quale si tengono in piedi i bilanci aziendali. Inoltre, la

situazione di mercato nella quale si troverebbero i cinema, è ulteriormente peggiorata causa trasferimento dei film sulle piattaforme.

L’ultimo che ha traslocato e’ stato, dopo una resistenza

quasi eroica, quello di Carlo Verdone. Le major americane non usciranno con i film, situazione

sanitaria mondiale permettendo, prima di Ottobre. Apprezziamo molto, Sig. Ministro Franceschini la volontà di riapertura degli spazi culturali. Ci lasci dire che non ne abbiamo condiviso

la chiusura di Ottobre. I cinema sono differenti dai teatri e dai musei, i cinema vivono di film e

di film di ogni paese, America compresa, senza di essi, non prenderebbero vita. Sarebbe opportuno concentrare energie vitali e indirizzi politici e di governo per il rilancio delle sale cinematografiche per quando ci sarà una normalizzazione sanitaria, concedendo alle imprese ristori ulteriori per traghettarle nella fase post pandemica senza subire troppi danni irreversibili. E inoltre,

sarebbe davvero necessario offrire agli operatori del settore i necessari indennizzi perché possano affrontare la transizione verso la riapertura, con la auspicabile buona salute aziendale utile

per un futuro che, molto probabilmente, si presenta davvero come una grande incognita per un

mercato che la pandemia ha sconvolto completamente. È necessario conoscere profondamente

il mercato cinematografico per prendere decisioni rispetto alla riapertura sulla quale il Ministro

sta puntando. Noi lo conosciamo bene e ci assumiamo la responsabilità di dirlo ad alta voce:

pensare di riaprire i cinema fra un mese non è per nulla saggio. Sarebbe una vera e propria Eutanasia.

Manuele Ilari