L’Inter affossa la Juve

Milano – Posticipo di Serie A Tim, allo stadio di Milano, San Siro l’Inter affossa la juventuse raggiunge l’altra squadra di Milano al vertice della classifica del campionato italiano.

Questo ciò che è successo sul rettangolo verde: l’Inter si è aggiudicata il big match della 18esima giornata di Serie A, battendo 2-0 o campioni d’Italia in carica. Partita dominata e giocata meglio dai nerazzurri di Conte, bravi a sbloccare il match già al 12′ con un colpo di testa dell’ex bianconero Vidal. Nella ripresa il raddoppio neroazzurro, firmato da Barella al 52′ liberato davanti al portiere con un lancio di sessanta metri di Bastoni. Per la Juventus seconda sconfitta in campionato vertice che si allontana